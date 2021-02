Incidenti lavoro: giovane muore schiacciato sotto una pressa

(ANSA) - PISTOIA, 02 FEB - Infortunio mortale sul lavoro stamani in un'azienda tessile di Montale (Pistoia). Un operaio di 23 anni è morto schiacciato sotto una pressa. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, ma per il giovane, di origine tunisina, non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

E' il secondo incidente mortale su lavoro in Toscana in due giorni: ieri in un infortunio avvenuto a Castelfranco di Sotto (Pisa), aveva perso la vita un uomo di 51 anni, titolare di una ditta di termoidraulica, che styava effettuando una manutenzione a una cisterna in una conceria. (ANSA).