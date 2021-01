Covid: Toscana, altri 22 morti, prosegue rialzo contagi

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - Altri 603 nuovi casi di Coronavirus (età media 44 anni) e altri 22 decessi (totale 4.194) in Toscana nella rilevazione delle 24 ore. Eseguiti 9.948 tamponi molecolari e 5.909 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,8% è risultato positivo. Sono invece 6.994 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8,6% è risultato positivo.

Salgono nella regione a 133.946 i casi di positività (+0,5%).

Crescono anche i guariti (+0,4%) a quota 120.669 (500 in più, di cui 16 clinicamente guariti e 484 guarigioni virali, con tampone negativo). Gli attualmente positivi sono 9.083 (+0,9% su ieri).

I ricoverati sono 743 di cui 95 in terapia intensiva. Altri 8.340 positivi sono in cura a casa con sintomi lievi o senza sintomi. Ci sono inoltre 19.143 persone in quarantena (+357 su ieri, +1,9%) isolate, in sorveglianza attiva delle Asl. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 113.636 vaccinazioni, 6.138 in più rispetto a ieri (+5,7%). La Toscana è la quarta regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (l'84,9% delle 133.840 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 3.052 per 100mila abitanti (media italiana: 3.009 per 100mila). (ANSA).