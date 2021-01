Moda per bimbo, si stima calo 13,1% fatturato nel 2020

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - Anche per la moda bimbo il 2020 si chiude con un bilancio settoriale in area negativa. Secondo i dati diffusi oggi da Sistema moda Italia, nel giorno di apertura di Pitti Bimbo sulla piattaforma online Connect, il fatturato dovrebbe stimare una flessione nella misura del 13,1%, scendendo così al di sotto dei 2,7 miliardi di euro.

Guardando alle performance oltreconfine, per la moda junior si stima una flessione media annua delle vendite estere corrispondente al 13,3%: il valore delle esportazioni di comparto dovrebbe, quindi, scendere a poco più di un miliardo e 100 milioni di euro, concorrendo al 41,0% del turnover settoriale. Anche con riferimento all'import si registra un calo: per il 2020 è atteso un decremento del 15,7% su base annua, per un valore complessivo di quasi 1,8 miliardi. Secondo le previsioni del Centro studi di Confindustria Moda, i consumi nazionali archivieranno il 2020 in territorio negativo, evidenziando un peggioramento ulteriore rispetto al trend del settore. La flessione per i dodici mesi è stimata al 12,9%.

Scendendo nel dettaglio dell'export, nei primi nove mesi del 2020, secondo quanto rilevato da Istat, l'export di moda bebé si porta a 108,5 milioni di euro, perdendo il 10,8%, di contro crescono crescono i flussi diretti in Romania, nella misura del +25,9%, ad Hong Kong, nella misura del +10,6%, negli Emirati Arabi Uniti, nella misura del +4,9%. (ANSA).