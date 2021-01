Festa in casa scoperta da Cc, 17 giovani multati a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Intervenuti dopo la segnalazione di schiamazzi da un appartamento nel centro storico di Firenze, i carabinieri hanno scoperto che nella casa c'erano 17 persone, giovani tra i 22 e i 18 anni che, spiegano i militari, "si erano trovati per partecipare a una festa organizzata". Tutti sono stati identificati e nei loro confronti è in corso di notifica la multa per violazione della norme anti Covid.

L'intervento dei carabinieri risale alla mezzanotte di ieri, in un appartamento di via Maggio che, è stato poi verificato, era stato affittato online da uno dei giovani del gruppo.

I giovani presenti, una volta identificati, sono stati poi invitati ad allontanarsi dai carabinieri che hanno atteso che tutti se ne andassero. (ANSA).