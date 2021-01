Covid: Toscana, 429 nuovi positivi su 14.059 test

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana sono 429 su 14.059 test di cui 9.065 tamponi molecolari e 5.894 test rapidi. Lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook.

Il dato dei nuovi positivi è più basso di quello di ieri (erano 503), così come quello dei tamponi molecolari effettuati (erano 10.115). "Proseguiamo la nostra campagna Scuole Sicure - ha scritto Giani - con test rapidi a studenti, docenti e personale scolastico per garantire le scuole aperte in sicurezza". (ANSA).