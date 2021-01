Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - La somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid Pfizer in Toscana è sospesa per un tempo ancora da definire a causa della scarsità del prodotto: è quanto fa sapere la Regione che attende la nuova spedizione di vaccini prevista il 25 gennaio. "Garantiamo tutte le seconde dosi delle vaccinazioni fatte fin qui", afferma Carlo Tomassini, direttore del dipartimento della sanità regionale. Avanti la somministrazione delle prime dosi di Moderna al personale dei servizi di emergenza-urgenza e ai volontari impegnati nei soccorsi. La Toscana aveva già sospeso per 4 giorni, dal 18 a oggi, la somministrazione della 1/a dose Pfizer.

Riguardo all'andamento sull'epidemia in regione i nuovi casi sono 503 e si registrano altri 14 decessi. In totale sono stati eseguiti 10.115 tamponi molecolari e 4.653 tamponi antigenici rapidi, di cui è risultato positivo il 3,4%, tasso in crescita rispetto a ieri quando era pari al 2,3% a fronte di un numero maggiore di esami (10.180 tamponi molecolari e 9.347 tamponi antigenici rapidi). Nuovo calo dei ricoverati che scendono sotto quota 800 e sono 775 (34 in meno rispetto a ieri), di cui 116 in terapia intensiva, che crescono invece di tre rispetto a ieri.

Intanto la Regione Toscana sta ancora valutando se emanare una ordinanza specifica sulla questione delle seconde case, alla luce delle misure previste dall'ultimo Dpcm e illustrate dal Governo nelle apposite Faq. Secondo quanto si apprende, almeno per oggi non sarà firmato nessun provvedimento in materia. Il governatore Eugenio Giani nei giorni scorsi aveva annunciato che, in caso di riapertura degli spostamenti nelle seconde case da regione a regione, avrebbe emanato "una nuova ordinanza come quella di novembre, che prevede cioè la presenza sul territorio del medico di famiglia". L'indirizzo più restrittivo era già stato adottato nel maggio scorso dalla Regione, guidata al tempo da Enrico Rossi. (ANSA).