Turismo: 55 itinerari per scoprire Firenze 'insolita'

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Dalla Firenze esoterica degli antichi culti solari al trekking urbano dedicato alla volta del cielo e alle 'stelle medicee', fino alle passeggiate alla scoperta della Firenze ebraica e della Firenze delle donne. Sono alcuni degli itinerari - 55 le visite in totale - del progetto 'Firenze insolita? Meglio con la guida' promosso dalle guide turistiche di Federagit Firenze in collaborazione con Confesercenti Toscana, Confesercenti Firenze e con il contributo dell'assessorato al Turismo del Comune di Firenze.

Le visite si svolgeranno dal 23 gennaio con gruppi di dimensioni contenute, nel rispetto delle linee guida per il contenimento del Covid-19. Gli interessati, precisa una nota di Palazzo Vecchio, potranno iscriversi indicando fino a tre itinerari in ordine di gradimento decrescente nella scheda predisposta. In base all'ordine di arrivo delle adesioni, delle preferenze indicate e dei posti disponibili saranno formati i gruppi per le visite guidate. Ai partecipanti sarà inviata un'email di conferma con il punto di ritrovo previsto. (ANSA).