Falso allarme bomba in piazza centro storico di Lucca

(ANSA) - LUCCA, 20 GEN - Falso allarme bomba nella notte nel centro storico di Lucca per un presunto ordigno esplosivo in piazza San Martino, segnalato sotto ad un cestino dei rifiuti.

Sul posto è intervenuta la polizia che insieme alla municipale ha messo in sicurezza l'area in attesa degli artificieri. Sul posto anche i vigili del fuoco e un'ambulanza per eventuali necessità. Gli artificieri hanno disarticolato l'ordigno che non presentava all'interno cariche esplodenti. (ANSA).