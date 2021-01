Da scuola a Formula 1, 'incontri' a liceo Galileo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Dalla scuola al tempo del Covid all'Agenda 2030 e la Next generation Eu, dalla musica dal grande schermo alla magia nera nell'antichità, dai monumenti e i diritti umani alla Formula Uno, dal diritto d'autore nel mondo romano alla fisica di Interstellar. E' ricco il programma della due giorni promossa, online, dal liceo Galileo di Firenze per domani e venerdì, 21 e 22 gennaio (dalle 16 alle 22.30). 'Al centro della cultura? Liceo Galileo!', il titolo della rassegna di eventi, confronti, performance artistiche: per partecipare occorre prenotarsi scrivendo a galileo2021@libero.it, indicando l'attività prescelta.

L'iniziativa non vuole solo far conoscere lo storico liceo classico fiorentino ma pure far vedere che "nonostante il Covid e la distanza siamo ancora culturalmente attivi". Ad aprire la due giorni domani saranno il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Roberto Curtolo e la preside del Galileo Liliana Gilli. Tra gli ospiti (compresi pure ex allievi del Galileo) Tomaso Montanari, Lorenzo Sassi, Franco Marucci, Lino Leonardi, Enrico Benvenuti, Guido Pratesi, Luciano Monti, Giuseppe Lanzetta, Simone Pancani, Lorenzo Di Bilio, Stefano Bartolini, Elena Pestellini Dilaghi, Amor Lopez, Filippo Mannucci, Luigino Bruni, Alessandro Farini, Franco Trabalzini.

Il programma della due giorni al link: https://liceoclassicogalileo.edu.it/pagine/-al-centro-della-cult ura-liceo-galileo-21-e-22-gennaio-2021-dalle-ore-1600-alle-2230- eventi-confronti-performance-artistiche.

