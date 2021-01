COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Altri 18 decessi per il Covid oggi in Toscana dove si registrano 443 nuovi positivi. Sono stati eseguiti 10.180 tamponi molecolari e 9.347 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo. Sono invece 5.380 i soggetti testati (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 8.282, +0,3%. Le persone ricoverate nei posti letto Covid oggi sono complessivamente 809 (-27), 113 in terapia intensiva (-8). Sul fronte delle vaccinazioni, ne sono state effettuate complessivamente 72.811, 1.423 in più rispetto a ieri (+2%).

Sul fronte della ricerca la Regione ha finanziato con 800mila euro il progetto Tuscavir.Net che si propone di costituire una filiera che include tutte le fasi di sviluppo preclinico di nuovi antivirali. La Toscana è inoltre capofila di un progetto nazionale per l'identificazione precoce di focolai Covid in ambito scolastico. Non cessano intanto i focolai in alcune Rsa: sono sette i decessi all'interno del Santa Caterina di Prato dove proprio nei giorni della campagna di vaccinazione il Covid ha colpito in simultanea 90 ospiti su 92, e buona parte degli operatori. E a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria la Conferenza Episcopale Toscana, riunita in videoconferenza nei giorni scorsi, ha annunciato che non ci sarà la tradizionale benedizione delle famiglie nelle case. (ANSA).