COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - Mille morti in 40 giorni, poco più di un mese, per un totale odierno di 4.020 vittime di Covid dall'inizio dell'epidemia. Così si allunga in Toscana la striscia di decessi che si sono concentrati nelle ultime settimane al termine di difficili ricoveri, anche lunghi nel tempo, in cui questi pazienti non sono potuti guarire. Il numero di 3.000 morti è stato superato appena il 10 dicembre scorso.

Nelle ultime 24 ore altri 26 decessi hanno infatti appesantito il bilancio della pandemia. Calano inoltre i positivi totali, aumentano, in percentuale, più i guariti dei nuovi casi, tuttavia all'orizzonte c'è una risalita del 6,4%, a 14.060 unità, delle persone in quarantena domiciliare fiduciaria, che hanno avuto contatti con contagiati e sulle quali grava sempre il rischio di divenirlo in parte anche loro. Si continuano a escogitare iniziative di monitoraggio: la Regione Toscana, con delibera della giunta Giani, ha stabilito di eseguire test antigenici in tutte le scuole superiori per tenere sotto controllo il contagio fra gli studenti: previsti 18.000 tamponi semirapidi alla settimana. Si parte con 150 scuole selezionate dall'Agenzia regionale di Sanità (Ars) della Regione, poi toccherà a tutte le altre anche in base all'efficienza dello sforzo logistico-organizzativo messo in campo. Può essere decisivo l'impegno sulla vaccinazione, dove la Toscana è riuscita finora a somministrare 71.388 dosi (è il 76,9% delle 92.890 consegnate, nona regione in Italia adesso) per un tasso di vaccinazioni effettuate di 1.918 per 100.000 abitanti (media nazionale: 1.972 per 100.000 abitanti). A Pistoia, in previsione della seconda fase della vaccinazione, sopralluogo nell'ex Breda come luogo dove poter allestire un centro da 800 vaccini al giorno in piena sicurezza sanitaria. (ANSA).