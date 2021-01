Scuola:Regione Toscana,bene tpl,rientro grazie gioco squadra

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - "I riscontri che mi arrivano da tutta la Toscana sono positivi, sia per quanto riguarda i bus che i treni, anche il direttore regionale di Trenitalia Scarpellini mi ha appena chiamato per comunicarmi che non ci sono state criticità o sovraffollamenti. Anche su Firenze sia l'urbano che l'extraurbano hanno funzionato bene". A tracciare un primo bilancio 'a caldo' del ritorno in presenza è l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli che stamani era a Lucca per l'ingresso all'istituto superiore Fermi-Giorgi per poi spostarsi al Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli (Firenze) per l'uscita.

"E' stata un'esperienza meravigliosa veder tornare i ragazzi, accolti da uno striscione della scuola con scritto 'Bentornati' - spiega Baccelli della sua visita a Lucca -. Ho parlato con gli studenti, che erano felici di rientrare in classe, con gli autisti, con i tutor, con il personale della scuola. Lì tutto ha funzionato. Non solo il sistema di trasporto organizzato o dei bus aggiuntivi, ma anche il progetto 'Ti accompagno' con i tutor". "Questo risultato - precisa - è frutto di settimane e settimane di lavoro del Comitato regionale e dei Comitati provinciali, prima coordinati dalla Regione e poi dai Prefetti. Abbiamo aggiunto 329 bus sulla base delle richieste delle Province e della Città metropolitana. Solo tre Regioni hanno riaperto le scuole superiori oggi: la Toscana, l'Abruzzo e la Val d'Aosta. Le dimensioni di questi territori sono chiaramente diverse e se la Toscana è riuscita a ripartire posso dire con sicurezza che è merito solo di uno straordinario gioco di squadra. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa organizzazione. Il nostro obiettivo era far tornare i ragazzi in classe in sicurezza e ce l'abbiamo fatta. Ora continueremo a controllare, avremo due incontri al giorno per monitorare l'andamento in tutti i territori e calibrare il servizio, variarlo nel caso si verifichino criticità". (ANSA).