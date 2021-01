Maltempo: possibili nevicate quote collinari nel Fiorentino

(ANSA) - UOTA, 05 GEN - Codice giallo per rischio neve su tutto il territorio metropolitano di Firenze. Secondo quanto spiega una nota diffusa dalla Città metropolitana di Firenze "tra il pomeriggio di oggi e la sera di domani, mercoledì, cumulati medi significativi e possibili nevicate a quote collinari (200-500 metri) nelle zone interne, in attenuazione dalla sera di domani. Si ricorda l'obbligo di avere le dotazioni invernali, montate o a bordo" dei veicoli.

Allerta arancione per neve anche a bassa quota già a partire dalle prossime ore poi nel territorio di Lucca. Fino al tardo pomeriggio di domani, spiega una nota del Comune, "potrà nevicare a quote collinari (200-500 metri) nelle zone interne, con accumuli previsti di 5-10 centimetri in collina (200-600 m), superiori ai 10 centimetri sui settori di nord ovest; in montagna (sopra i 600 metri) sono previsti cumulati fino a 20-30 centimetri, o localmente superiori sui rilievi di nord ovest.

La Protezione civile comunale è pronta a intervenire, se sarà necessario, con mezzi spalaneve e spargisale". (ANSA).