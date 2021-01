Maltempo: ripristinate forniture elettriche in Garfagnana

(ANSA) - LUCCA, 03 GEN - Quasi completamente normalizzata la situazione in Garfagana dal punto di vista del ripristino delle utenze elettriche. Grazie al lavoro delle task force di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, sono stati superati i disservizi provocati dalla copiosa nevicata che si è riversata sull'Appennino Toscano fin dal 31 dicembre.

Vengono alimentate in queste ore le ultime utenze nelle zone boschive di Castiglione di Garfagnana (Lucca) mentre in alcune aree isolate l'azienda sta intervenendo caso per caso. Prosegue la collaborazione tra prefettura di Lucca, E-Distribuzione e le strutture di Protezione civile per verificare ogni caso specifico. Per interruzioni prolungate del servizio, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente prevede l'erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Gli indennizzi verranno erogati da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. (ANSA).