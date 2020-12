Valigia con resti umani saponificati in campo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - Una valigia con resti umani in stato di 'saponificazione' è stata trovata stasera in un terreno esterno al carcere di Sollicciano, a Firenze. Sul posto i carabinieri. Il ritrovamento, secondo prime informazioni, è stato fatto dal proprietario del terreno il quale ha avvisato le autorità. La valigia è di quelle modello rigido ed è stata ritrovata tra il perimetro del carcere fiorentino di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, dove c'è il tratto di ingresso in città. L'area di campagna dov'era la valigia, un terreno coltivato, è stata delimitata e sono partite le indagini, che saranno anche scientifiche, dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze e della compagnia Firenze Oltrarno. (ANSA).