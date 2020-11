Coronavirus: in Toscana altri 47 decessi,nuovo calo ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 28 NOV - Con 1.196 i positivi in più nelle ultime 24 ore su un totale complessivo, da inizio epidemia, che ieri ha superato i 100.000 casi e oggi ne conta complessivamente 101.640, l'incidenza dei contagiati in Toscana rispetto ai 16.371 tamponi effettuati è del 7,3%. I nuovi casi sono l'1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente e l'età media è di 49 anni circa. I guariti crescono del 5,1% e raggiungono quota 54.005, 53,1% dei casi totali. Gli attualmente positivi sono oggi 45.072, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.872, ancora in calo - 53 in meno rispetto a ieri -, di cui 279 in terapia intensiva, dove si registra un ricovero in più.

Purtroppo si registrano 47 nuovi decessi: 21 uomini e 26 donne con un'età media di 80,8 anni. Il totale dei pazienti deceduti da inizio epidemia sale a 2.563.

Complessivamente, 43.200 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Sono 41.114 (2.387 in meno rispetto a ieri, meno 5,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).