Cade da tetto ditta, morto operaio nel Pratese

(ANSA) - MONTEMURLO (PRATO), 26 NOV - Incidente mortale sul lavoro oggi a Montemurlo dove un operaio tessile di 40 anni è morto cadendo dal tetto della ditta per cui lavorava, in via Aniene. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe salito sulla copertura del capannone per un controllo del tetto quando un punto costruito in plexiglass sarebbe crollato provocando la caduta del 40enne da un'altezza di otto metri.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Del caso si stanno occupando i carabinieri e i tecnici dell'Asl. (ANSA).