Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - La curva dei nuovi casi in Toscana per il terzo giorno registra un calo. Sono stati 986 i positivi, età media 50 anni, "registrati nelle ultime 24 ore in Toscana su 14.843 tamponi molecolari", come ha reso noto su Fb Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana che parla di "una buona notizia". In discesa, insieme all'incidenza dei positivi sui tamponi fatti che oggi si ferma al 6,6%, anche il numero dei ricoveri: in totale sono 2.040, 27 in meno rispetto a ieri, di cui 286 in terapia intensiva (10 in meno).

Purtroppo tanti ancora i decessi: nella rilevazione odierna nuovo balzo, con 67 pazienti morti, età media 82,6 anni (la Regione tiene a precisare che alcune morti comunicate agli uffici nelle ultime 24 ore sono avvenute nelle settimane scorse). In totale da inizio epidemia sono stati 2.378 i pazienti deceduti di cui oltre la metà - 1.213 - in meno di due mesi dall'1 ottobre (quando erano 1.165) a oggi. E l'Ars con Fabio Voller, coordinatore dell'osservatorio di epidemiologia dell'Agenzia regionale di sanità, avverte: il numero decessi sarà ancora alto per giorni perchè "rispecchia il numero dei casi che si è sperimentato fino a 20 giorni prima". Per questo, sottolinea Voller, "avremo ancora altri giorni dove, nonostante una possibile e continua diminuzione dei casi, continueremo ad avere un alto numero di decessi". (ANSA).