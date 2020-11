Incendi: rogo in zona industriale Empoli,distrutto capannone

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 23 NOV - Un vasto incendio ha devastato nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, un capannone con all'interno due aziende, una di moda e un corriere espresso, nella zona industriale del Terrafino a Empoli (Firenze).

Ancora ignote le cause del rogo: sul posto al lavoro squadra dei vigili del fuoco provenienti anche da altre parti della provincia fiorentina e da Prato. Le fiamme hanno completamente avvolto l'edificio distruggendo praticamente tutto quello che era all'interno. Sul posto sono presenti anche i carabinieri e la polizia municipale, mentre il 118 ha inviato in via precauzionale un'ambulanza sul posto per assistere eventuali operatori intossicati, anche se al momento non si segnalano persone ferite. (ANSA).