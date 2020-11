Incendi: fiamme in capannone industriale nel Pistoiese

(ANSA) - MONTALE, 22 NOV - Un incendio è divampato nella prima mattinata di oggi, domenica 22 novembre, in un capannone di un'azienda tessile di Montale (Pistoia). Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pistoia, intervenuti con due autobotti e un'autoscala, e una squadra dei vigili del fuoco di Montemurlo (Prato), con un'altra autobotte.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. L'incendio ha coinvolto un macchinario presente all'interno del capannone ed alcuni impianti tecnologici della ditta e l'intervento delle squadre dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero al capannone limitrofo adibito a magazzino (ANSA).