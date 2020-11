Firenze, manifesti 'Superwomen' Lediesis per diritti donne

(ANSA) - FIRENZE, 19 NOV - Due nuove 'Superwomen' delle celebri street artists italiane Lediesis esposte a Firenze per ribadire il percorso di emancipazione e consapevolezza della donna. Le nuove 'Superwomen', si legge in una nota di Palazzo Vecchio, saranno esposte in giro per Firenze in formato manifesto 70x100 a partire da questo fine settimana fino a fine anno in una sorta di mostra all'aperto che si avvale degli spazi del Comune dedicati alle affissioni: l'esposizione si intitola 'Stop for a new hope'. Una è Lashana Lynch, l'attrice che interpreterà il nuovo agente 007 (in uscita nelle sale ad aprile del 2021), l'altra è la giovane Ellie Goldstein, la modella di Gucci con la sindrome di Down.

"L'arte e i diritti non si fermano neanche durante l'emergenza Covid - ha detto l'assessore alle pari opportunità Benedetta Albanese - e siamo perennemente al lavoro per combattere gli stereotipi di genere. E' ancora in corso infatti la bellissima campagna di sensibilizzazione 'non è una questione di genere', con l'affissione di manifesti che suggeriscono l'esempio di donne da cui trarre ispirazione per realizzare le proprie ambizioni. Ed ora, dopo la mostra alle Murate che ha reso omaggio a grandi personalità femminili per riscoprire il supereroe che è in ognuna di noi, arrivano i manifesti con due nuove Superwomen". (ANSA).