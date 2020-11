Moda: Pitti sposta saloni Uomo, Bimbo e Filati a febbraio

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Spostate tutte a febbraio, dal 21 al 23, le edizioni invernali dei saloni Uomo, Bimbo e Filati di Pitti Immagine: lungo l'asse Fortezza da Basso-Stazione Leopolda saranno "tre giorni extra ordinari di fiere, eventi speciali, installazioni e live digital". Lo ha deciso il cda straordinario di Pitti riunito ieri in videoconferenza, una "una scelta di sistema - si spiega in una nota - per consolidare il calendario italiano delle presentazioni moda e valorizzare le qualità e l'integrazione della filiera", considerate "l'attuale situazione dell'emergenza sanitaria in Italia e nel mondo e le misure di contenimento adottate dal governo italiano". (ANSA).