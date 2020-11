Morto il critico cinematografico Claudio Carabba

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - E' morto la notte scorsa a Firenze, nella sua abitazione, Claudio Carabba, 77 anni, giornalista e critico cinematografico.

Originario di Siena, Carabba ha lavorato per La Nazione, Paese Sera e L'Europeo come inviato speciale e caporedattore di cultura e spettacoli e ha tenuto per 20 anni una rubrica di critica cinematografica sul settimanale Sette del Corriere della Sera. Ha anche collaborato dalla nascita con il Corriere fiorentino.

E' stato autore di alcuni libri: tra questi Il cinema del ventennio nero (Vallecchi), Il fascismo a fumetti (Guaraldi) e Sogni proibiti, il cinema comico americano (Vallecchi). Per Einaudi ha curato l'antologia dedicata a Federico Fellini, Racconti umoristici. (ANSA).