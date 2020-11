Calcio: Prandelli, "io in viola con Sarri ? fantacalcio"

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Fantacalcio: così il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha definito l'ipotesi di una sua coabitazione nella società viola, il prossimo anno, con l'ex allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Intervenuto ai microfoni di Radio anch'io, Prandelli ha detto: "Restare con Sarri ? mi sembra fantacalcio" ha spiegato Prandelli rispondendo a una domanda. Ed ha aggiunto: "Quando ci siamo incontrati con i dirigenti abbiamo parlato per tre ore di calcio, poi si è trovato l'accordo in 30 secondi. Alla società ho detto : io non ho nessun tipo di richieste, se non quello di lavorare per essere un allenatore importante per la Fiorentina. E ho aggiunto: 'fra due o tre mesi sarete voi a chiedermi di rinnovare il contratto'. A Firenze ho trovato persone che stanno cercando di formare una famiglia". (ANSA).