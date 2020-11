Covid: Rappuoli, milioni dosi anticorpo

(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - "Le nostre previsioni sono di avere questo monoclonale pronto per l'uso a marzo 2021. Per ora tutte le cose stanno andando secondo queste tempistiche, è chiaro che noi stiamo facendo ricerca e sviluppo, ed in questo settore bisogna sempre sapere che i fallimenti ed i ritardi sono sempre possibili ma cerchiamo di evitarli". Lo ha detto Rino Rappuoli, direttore scientifico di Gsk Vaccines e coordinatore del progetto di ricerca sugli anticorpi monoclonali a Toscana Life Sciences (Tls) che ha ricevuto il Pegaso d'oro, massimo riconoscimento della Regione Toscana. Rappuoli ha poi aggiunto che Tls prevede di "fare qualche milione di dosi l'anno" negli "stabilimenti di Menarini. La tecnologia e la ricerca generano prodotti ed i prodotti generano posti di lavoro qualificati".

"Quindi quello che vedo - ha concluso - non è solo questo farmaco, ma una catena che se investiamo bene, se riusciamo a costruire su queste basi che ci stiamo costruendo creeremo molti posti di lavoro". (ANSA).