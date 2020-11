Maggio in diretta streaming con Creazione Haydn, dirige Mehta

(ANSA) - FIRENZE, 05 NOV - A seguito dell'accordo tra le 12 Fondazioni lirico sinfoniche italiane aderenti ad Anfols che, in risposta alla sospensione degli spettacoli disposta dal Dpcm del 24 ottobre, hanno deciso di proporre un palinsesto di nuove produzioni da trasmettere gratuitamente in diretta streaming, il Maggio musicale fiorentino si unisce al progetto 'Aperti nonostante tutto' e offre online sui propri social e tramite i canali online e social dell'agenzia giornalistica ANSA, l'esecuzione in diretta - il 10 novembre alle 20 - di Die Schöpfung (La Creazione) di Franz Joseph Haydn, oratorio per soli, coro e orchestra con la direzione di Zubin Mehta e i solisti Hanna-Elisabeth Müller, Veta Pilipenko, Maximilian Schmitt, Michael Volle e il Coro e l'Orchestra del Maggio.

La Creazione è il capolavoro di musica sacra - basato sui testi della Genesi e dei Salmi e dal Paradiso Perduto di John Milton - di Haydn che la compose fra il 1795 e il 1798, ispirato dai grandi oratori di Händel ascoltati a Londra. Una composizione monumentale e grandiosa con orchestrazioni di superlativa ricchezza in cui Haydn combina lo splendore del classicismo con la maestosità della musica sacra - appunto - handeliana scrivendo una delle pagine più straordinarie del repertorio della musica sacra. Grandi cori, slancio, musica potente e raffinata accompagnano l'ascoltatore attraverso le varie fasi della Creazione biblica, dall'esplosione della prima luce all'aria meravigliosa della creazione dell'uomo.

Il concerto, eseguito il 10 novembre nella grande sala del Teatro del Maggio in assenza di spettatori, raggiungerà, si spiega dal Teatro, "la più ampia platea possibile grazie al web e, pur essendo una soluzione legata alla contingenza in atto e che mai potrà sostituire le attività dal vivo, mantiene con il pubblico non solo fiorentino un contatto fondamentale e comunque imprescindibile". (ANSA).