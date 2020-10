A Livorno in mostra 100 capolavori del '900

(ANSA) - LIVORNO, 31 OTT - Si intitola 'Vissi d'arte - Cento capolavori dalle collezioni Della Ragione e Iannaccone' la mostra ospitata fino al 31 gennaio al Museo della Città di Livorno, che riunisce per la prima volta le opere di due importanti collezioni dedicate all'arte italiana del Novecento: quella di Alberto Della Ragione (1892-1973) e quella di Giuseppe Iannaccone (1955). In esposizione opere di Giorgio Morandi, Carlo Carrà, Renato Guttuso, Emilio Vedova, Renato Birolli, Mario Mafai, Scipione e Filippo De Pisis, e ancora Felice Casorati, Aligi Sassu, Ottone Rosai, Carlo Levi e Fausto Pirandello.

Promossa dal Comune di Livorno, la mostra sancisce la collaborazione con la Città di Firenze e il Museo Novecento, nel segno dell'arte moderna e della cultura contemporanea. Il progetto è ideato da Sergio Risaliti, Direttore del Museo Novecento di Firenze, ed è a cura di Eva Francioli, Elena Pontiggia, Sergio Risaliti. L'iniziativa è stata presentata alla presenza del sindaco Luca Salvetti. "Nonostante le difficoltà e le incertezze di questo periodo - ha detto il sindaco - abbiamo voluto continuare ad organizzare eventi importanti per la città, nel rispetto assoluto delle normative anti Covid-19. La cultura è uno dei fattori costitutivi di sviluppo e di crescita di una comunità, oltre ad essere un volano economico. Per tale motivo è mio dovere di sindaco, che ha a cuore la sua città, sfruttare questa opportunità e proseguire nel percorso di crescita culturale intrapreso dall'Amministrazione che guido". (ANSA).