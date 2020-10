Incidenti stradali: investito in A11, muore 51enne

(ANSA) - PISTOIA, 27 OTT - Incidente mortale intorno alle 9 al chilometro 26 dell'autostrada A11, tra Pistoia e Prato Ovest, in direzione Firenze.

La vittima è un uomo di 51 anni. La dinamica è ancora in corso di accertamento.

Da una prima ricostruzione, informa una nota di Autostrade, sembrerebbe che l'autista dell'autovettura, dopo aver parcheggiato l'auto in corsia di emergenza, abbia tentato di attraversare la carreggiata e sia stato investito da un mezzo pesante che sopraggiungeva. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione di tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

La polizia stradale sta interrogando sul posto l'autista del mezzo pesante. L'autostrada è rimasta bloccata per circa mezz'ora. (ANSA).