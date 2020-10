Covid:Toscana,2171 nuovi casi e 13 morti

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Aumento giornaliero più alto di sempre in Toscana con 2.171 nuovi pazienti di Coronavirus (età media 43 anni) a cui si aggiungono 13 decessi nelle 24 ore relativi a quattro uomini e nove donne (5 a Firenze, 2 a Lucca, uno a Prato, Pistoia, Massa Carrara, Livorno, Arezzo e un residente fuori regione) che portano il totale delle vittime a 1.275 persone in Toscana. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.013.957, 13.122 in più rispetto a ieri. Il totale dei positivi al Coronavirus sale a 33.461 casi dall'inizio dell'epidemia. Gli attualmente positivi sono oggi 19.376 (+11,9% su ieri) di cui i ricoverati nei posti letto Covid sono 889 (+64 su ieri, più 7,8%, 110 in terapia intensiva) mentre ci sono 18.487 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (+1.992 su ieri pari al +12,1%). Ci sono inoltre 22.594 persone (in calo, -205 su ieri), isolate ma al momento negative, in sorveglianza attiva delle Asl per contatti avuti con persone contagiate. Le persone complessivamente guarite sono 12.810 (+102 unità su ieri, +0,8%): 517 clinicamente guarite (+31 su ieri, +6,4%), e 12.293 (+71 su ieri, +0,6%) guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. (ANSA).