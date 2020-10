Scontro auto-scooter, 73enne muore a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 21 OTT - Un uomo di 73 anni è morto questa mattina a causa di un incidente stradale a Livorno: l'anziano viaggiava in sella a uno scooter che si è scontrato con un'auto.

L'incidente è accaduto intorno alle 7.45. La dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale ma secondo una prima ricostruzione lo scontro sarebbe avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Lopez.

Nell'impatto il 73enne è stato sbalzato a terra. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza della Misericordia, ma nonostante tutte le manovre di rianimazione per l'uomo non c'è stato niente da fare e il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. (ANSA).