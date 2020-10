Rifiuti: recuperata un'altra ecoballa nel Golfo Follonica

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 20 OTT - E' stata recuperata oggi dalla Marina militare una delle ecoballe disperse 5 anni fa dalla motonave Ivy e che era stata individuata al largo dell'isola di Cerboli nel Golfo di Follonica. Lo rende noto su twitter il dipartimento della Protezione civile che coordina le operazioni per la ricerca e il successivo recupero delle balle di combustibile solido secondario, riprese ieri con la terza fase dell'intervento. Ad agosto, in occasione della prima fase delle operazioni, erano state recuperate già 12 ecoballe. In totale la Ivy ne aveva disperse 56, di cui 16 recuperate in passato da pescatori.

Ora "proseguono le operazioni di verifica degli obiettivi individuati nelle precedenti ricerche grazie alla mappatura 3D del fondale", è scritto sempre nel twitter della Protezione civile. Le operazioni vedono impegnate la nave Anteo ed il cacciamine Termoli della Marina, con a bordo i palombari del gruppo operativo subacquei sempre della Marina, il ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana, oltre a mezzi e personale della Guardia costiera. (ANSA).