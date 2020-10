Covid:Toscana,altro picco +879nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - Sale ancora in Toscana il differenziale giornaliero di nuovi casi positivi al Coronavirus: oggi il rapporto della Regione ne conta 879 nuovi, con età media di 44 anni. E' il +4,2% rispetto a ieri e il totale va a 21.896 pazienti nella regione. Nelle 24 ore si registrano ancora decessi, due nuove vittime, un uomo e una donna nelle province di Firenze ed Arezzo, portando il totale delle vittime a 1.189.

Alto anche il numero di tamponi eseguiti, 13.548 in più rispetto a ieri, per un totale di 903.865 dall'inizio dell'emergenza. Ad oggi i positivi in Toscana sono 9.247 (+8,6% su ieri) di cui i ricoverati sono 394 (+35 unità su ieri e 50 in terapia intensiva) mentre 8.853 sono le persone in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+697 su ieri pari al +8,5%).

Inoltre ci sono 17.259 persone (1.048 in più rispetto a ieri, più 6,5%) isolate in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con persone contagiate. Ci sono anche i guariti, che crescono dell'1,3% e raggiungono quota 11.460 (+145 unità su ieri): 417 guariti clinici (+31 pazienti su ieri pari al +8%) e 11.043 (+114 unità per il +1%) guarigioni virali, con doppio tampone negativo. (ANSA).