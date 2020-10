COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - Ancora un record in Toscana di aumento giornaliero di positivi al Coronavirus, con picco a +879 casi (pari al +4,2%), con età media 44 anni. Processati 13.548 tamponi in più nelle 24 ore (totale 903.865 da inizio emergenza) mentre intanto l'Agenzia regionale di Sanità (Ars) consiglia di arrivare a 20.000 tamponi per aumentare le capacità di tracciamento dell'epidemia. Proprio dal 18 ottobre la Regione Toscana vara un'iniziativa per snellire le prenotazioni per sottoporsi a tampone. Al via la prenotazione on line dei tamponi e dei test rapidi. Da domenica mattina sarà attivo il portale unico regionale all'indirizzo prenotatampone.sanita.toscana.it.

Per i giovani, inoltre, sono previsti drive through e test rapidi dedicati. Dunque i cittadini potranno prenotare il tampone e il test rapido in modo autonomo. Per farlo, però, è necessario avere la prescrizione elettronica da parte del medico curante, del pediatra o della guardia medica.

Il totale dei pazienti per Coronavirus sale a 21.896 unità mentre quello delle vittime va a 1.189 (due i decessi in più, a Firenze e Arezzo). Ad oggi i positivi in Toscana sono 9.247 (+8,6% su ieri) di cui i ricoverati sono 394 (+35 unità su ieri e 50 in terapia intensiva) mentre 8.853 sono le persone in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+697 su ieri pari al +8,5%). Inoltre ci sono 17.259 persone (1.048 in più rispetto a ieri, +6,5%) isolate in sorveglianza attiva per contatti con persone contagiate. I guariti crescono dell'1,3% e raggiungono quota 11.460 (+145 unità su ieri): 417 guariti clinici (+31 pazienti su ieri pari al +8%) e 11.043 (+114 unità per il +1%) guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

