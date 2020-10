Brosio, sono guarito dal Covid

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 09 OTT - Il giornalista Paolo Brosio ricoverato per Covid 19 a Roma Casalpalocco, presso l'Istituto clinico Anti Covid Regione Lazio, è stato dimesso nella notte fra giovedì e venerdì. Lo rende noto egli stesso scrivendo: "Il ricovero è terminato ieri sera con due tamponi negativi e la polmonite regredita completamente, fra qualche giorno posso tornare al lavoro e in televisione". E ancora: "Dopo 29 tamponi dal 2 settembre ad oggi, fra Roma, Forte dei Marmi e Casalpalocco, esce la notizia che attendevo da 25 giorni.Tra lunedì ed oggi l'ospedale Spallanzani ha esaminato i miei tamponi e finalmente è arrivata la conferma". "Dobbiamo imparare a convivere con questa malattia che non si vede e non si sente, non si tocca, ma colpisce a tradimento i più deboli - sottolinea Brosio -. Esser prudenti non significa chiudere il Paese, per me significa andare avanti con le cautele. Se evitiamo gli affollamenti e chiudiamo solo dove ci sono focolai si possono fare tante cose e vivere lavorando, altrimenti il virus farà ancora più danni". (ANSA).