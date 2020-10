Mostre: arte e scienza agli Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 06 OTT - L'opera Esperimento su di un uccello inserito in una pompa pneumatica eseguito nel 1768 dal pittore inglese Joseph Wright of Derby sbarca per la prima volta in Italia per essere la protagonista della mostra 'Arte e scienza' alla Galleria degli Uffizi di Firenze, da oggi fino al 24 gennaio 2021. Tema principale della tela, in prestito dalla National Gallery di Londra, le reazioni umane nei confronti della ricerca scientifica: l'occasione diventa anche simbolo dei legami culturali tra la capitale inglese e Firenze.

Nella mostra, curata da Alessandra Griffo, sono poste in dialogo con la grande tela altre opere che illustrano la pratica dello studio a lume di candela come il San Girolamo con due angeli di Bartolomeo Cavarozzi (1617), e il disegno di Enea Vico, L'Accademia di Baccio Bandinelli (1560). Completa l'esposizione l'ottocentesco orologio da mensola in forma di gabbietta, oggetto in prestito da Palazzo Pitti, la cui forma evoca direttamente l'uccelliera da cui è stata estratta la colomba protagonista dell'esperimento raccontato da Wright of Derby. "Il dipinto di Wright of Derby conferisce una qualità monumentale alle reazioni umane davanti a un esperimento scientifico - ha commentato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt - narra le emozioni e descrive i personaggi come in un quadro di storia, il genere più nobile in pittura, fino a quel momento". In un video saluto il ministro ai Media e la cultura del Regno Unito John Wittingdale ha detto che "l''Italia e l'Inghilterra condividono una storia illustre di ispiratori del progresso globale nei campi dell'arte e della scienza; una tradizione, questa, che è stata mantenuta attraverso i secoli e prosegue saldamente ancora oggi. Questa mostra agli Uffizi celebra la nostra dedizione nel costruire legami forti e duraturi tra le nostre due nazioni attraverso lo scambio culturale". (ANSA).