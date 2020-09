Cane cade in pozzo all'isola d'Elba, salvato dai Vvf

(ANSA) - CAPOLIVERI, 21 SET - Un cane caduto in un pozzo all'isola d'Elba è stato salvato da annegamento grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Portoferraio (Livorno).

È accaduto in zona Naregno, nel comune di Capoliveri, dove per soccorrere l'animale, precipitato all'interno di un pozzo abbandonato, è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco. Con l'utilizzo di tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) i pompieri si sono calati nel pozzo profondo circa sette metri recuperando il cane che si trovava allo stremo delle forze e sul punto di annegare. L'animale, una volta in salvo, è stato restituito al proprietario. (ANSA).