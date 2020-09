Regionali: Toscana; 36,29 % affluenza alle 19

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - Alle ore 19 in Toscana ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione e i consiglieri regionali il 36,29% degli aventi diritto. E' il dato di tutte le sezioni delle 10 province aggiornato alle 20.15 dall'Ufficio elettorale regionale sul sito della Regione Toscana che fornisce esclusivamente il dato relativo alle regionali. Il risultato è poco più alto di quello di 5 anni fa, quando si votò per la presidenza della Regione Toscana con un'affluenza alle ore 19 del 35,5%. La precedente tornata elettorale inoltre era concentrata in un'unica giornata, quella di domenica 31 maggio, al contrario in questo caso le urne sono aperte anche domanti fino alle 15.

Sempre alle 19 l'affluenza negli 8 comuni toscani chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali - Arezzo, Viareggio, Coreglia Alteminelli e Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca, Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), Cascina e Orciano Pisano (Pisa), e Uzzano (Pistoia) - è stata pari a 37,74% dato pubblicato sul sito del Viminale.

In Toscana si vota anche per il ballottaggio per il sindaco di Follonica (Grosseto): votanti parziali alle 19, come rende noto il Comune, 35,77%. (ANSA).