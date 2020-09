Regionali: aspiranti presidenza Toscana alle urne

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - Per le elezioni regionali, tra i candidati alla presidenza della Toscana hanno votato stamani Salvatore Catello, che corre per il Partito comunista, nel seggio allestito nella scuola Masaccio a San Giovanni Valdarno (Arezzo).

La candidata alla presidenza per il centrodestra Susanna Ceccardi lo ha invece fatto nella scuola primaria di Zambra, frazione di Cascina (Pisa).

A Cascina si è recata alle urne anche Irene Galletti, che corre come governatrice per il M5s.

Eugenio Giani, candidato per il centrosinistra alla guida della Toscana, ha votato a Sesto Fiorentino (Firenze), nel seggio della scuola San Lorenzo.

A Firenze, al liceo Galileo ha votato Tommaso Fattori, candidato alla presidenza per Toscana a sinistra.

Tiziana Vigni, che corre con il Movimento 3V per la presidenza Toscana lo ha fatto al seggio di Ulignano, nel comune di San Gimignano (Siena).

Voterà invece domani, a Follonica (Grosseto), Marco Barzanti, candidato governatore per il Partito comunista italiano. (ANSA).