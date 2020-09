A 105 anni si opera per la seconda volta al femore

(ANSA) - FIRENZE, 08 SET - A 105 anni è stata operata per una frattura al femore, della gamba destra. L'intervento è stato eseguita nello stesso reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale fiorentino San Giovanni di Dio a Torregalli dove la donna si era già sottoposta nel 2018 sempre a un'operazione per una frattura al femore, allora della gamba sinistra. Lo rende noto la Asl Toscana centro spiegando che l'operazione, eseguita nel giro di circa 24 ore dall'evento che ha causato il trauma, è "andata bene". "Le tecniche che vengono utilizzate nel nostro reparto - ha detto il direttore di traumatologia e ortopedia del San Giovanni di Dio, Ferdinando Del Prete - permettono di mettere in piedi precocemente i pazienti dopo l'intervento. Considerata la paziente anziana e il fatto che abbia già subito due interventi, con la signora ci prenderemo un po' più di tempo".

La paziente ultracentenaria, riferisce sempre la Asl, "è sempre rimasta lucida e cosciente e dopo l'operazione ha ripreso a colloquiare normalmente. Quando è stata ricoverata ha riconosciuto gli ambienti di due anni prima. Ora è in reparto, è serena e con l'aiuto dei medici e degli infermieri si appresta a riprendere a camminare. Già dopo il primo intervento, la signora è tornata alla sua vita da ultracentenaria. A casa l'aspettano i familiari che l'aiuteranno nella fisioterapia e nel necessario percorso di riabilitazione per tornare a deambulare".

Per gli interventi al femore nei pazienti cosiddetti fragili, il reparto di traumatologia e ortopedia di Torregalli si avvale della collaborazione dei geriatri dell'Azienda sanitaria. Il reparto, spiega sempre la Asl, "è all'avanguardia per il trauma chirurgico, per praticare interventi con tecniche mininvasive e per aver sviluppato con gli anestesisti un miglioramento anche delle tecniche anestetiche che consentono di tornare a camminare in pazienti di età più giovane, anche solo dopo due-tre ore dall'intervento". (ANSA).