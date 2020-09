Precipita durante arrampicata monte Pisano, muore 30enne

(ANSA) - BUTI (PISA), 05 SET - Un uomo di 30 anni è morto precipitando da un'altezza di circa 15 metri durante un'arrampicata su una parete rocciosa del monte Serra a Buti, in provincia di Pisa. Soccorso un altro giovane che stava prendendo parte all'escursione: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo quanto appreso, il 30enne è caduto mentre stava percorrendo una via ferrata, ovvero un insieme di strutture e attrezzature realizzate artificialmente per facilitare la salita in sicurezza degli alpinisti. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Cascina e la squadra Saf (Speleo alpino fluviale) di Pisa, intervenuti poco prima delle 16. Per il recupero è stato allertato anche il reparto volo dei vigili del fuoco.

