Baruffaldi apre Mappe, viaggio alla scoperta novità editoriali

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - Si chiama 'Mappe' il viaggio in 15 incontri in streaming alla scoperta delle novità editoriali di quest'anno, un'anteprima alla terza edizione de 'L'eredità delle Donne', festival diretto da Serena Dandini, che si terrà dal 23 al 25 ottobre a Firenze. Il festival, che si svolgerà alla Manifattura Tabacchi con eventi dal vivo (su prenotazione) e in digitale, è un progetto di Elastica e di Fondazione Cr Firenze con il supporto di Gucci e il patrocinio del Comune di Firenze.

L'anteprima letteraria, spiega una nota, è una successione di incontri dal 3 settembre al 22 ottobre, tutti i martedì e i giovedì alle ore 18, trasmessi sulla pagina facebook del L'Eredità delle Donne e su quella de La Nazione, media partner dell'iniziativa.

Il progetto si inaugura con Vittoria Baruffaldi e il libro 'C'era una volta l'amore. Brevi lezioni per innamorarsi con filosofia' (Einaudi) in dialogo con Pietro Del Soldà. Seguono poi gli incontri, tra gli altri, con Anna Folli autrice de 'La casa dalle finestre sempre accese. Una storia del '900' (Neri Pozza); con Yuri Gordon Sterrore di 'Lezioni d'amore' (Rizzoli); con Maria Teresa Cometto che presenta 'La Marchesa Colombi.

Vita, romanzi e passioni della prima giornalista del Corriere della Sera' (Solferino); con Daniela Delle Foglie che parla de 'L'amore va nell'umido? Raccolta differenziata dei miei disastri sentimentali' (Mondadori). (ANSA).