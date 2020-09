Caccia, stop Tar a preapertura in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 01 SET - Il Tar della Toscana ha accolto un ricorso presentato da Lac- Lega abolizione caccia per bloccare la preapertura in deroga della caccia in Toscana ai primi di settembre per tortore e storni. Ieri il tribunale toscano aveva in parte accolto un altro ricorso presentato da varie sigle animaliste (Lac, Lipu, Wwf, Enpa e Lega Antivivsezione) limitando il numero massimo di capi abbattibili per cacciatore in preapertura. La Regione Toscana, spiegano in una nota Francesco Alemanni, commissario di Europa Verde in Toscana, e Guglielmo Calcerano, esponente dei Verdi di Roma e tra i legali della Lac, "aveva deciso di far partire dal 2 settembre la stagione venatoria, in mancanza di un piano faunistico venatorio aggiornato, condizione sine qua non la preapertura è da considerarsi illegittima. Lo stop è finalizzato anche a bloccare l'autorizzazione ad abbattere la tortora selvatica, specie in difficoltà di conservazione".

Il Tar toscano tornerà a riunirsi il 22 settembre in sede collegiale. "Non possiamo che esultare - aggiungono Alemanni e Calcerano - di fronte alla decisione del Tar di intervenire nuovamente sulla questione il 22 settembre, facendo così saltare definitivamente tutti i giorni di preapertura. Auspichiamo che anche altri tribunali amministrativi regionali si esprimano allo stesso modo, risparmiando all'Italia una procedura di infrazione europea per la caccia a specie minacciate, come già accaduto in Francia e Spagna". (ANSA).