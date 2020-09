Caccia: Regione Toscana, preapertura resta in vigore

(ANSA) - FIRENZE, 01 SET - In Toscana la preapertura della caccia in deroga ai primi di settembre, a partire da domani, per tortore e storni è ancora in vigore. E' quanto si precisa dalla Regione Toscana.

Con decisione resa nota ieri il Tar della Toscana aveva concesso, su ricorso di associazioni animaliste, la sospensiva della delibera regionale del 25 agosto, con riferimento al numero di tortore da poter abbattere, decisione ribadita oggi dal tribunale amministrativo in merito a un altro ricorso. Ma ieri la Giunta toscana, come reso noto stasera, ha approvato una delibera che, rifacendosi alla decisione dei giudici amministrativi, ha stabilito che il numero di tortore prelevabili sia di 5 per giornata e per ciascun cacciatore, nel rispetto del limite stagionale di 20 capi stabiliti nel calendario venatorio regionale. (ANSA).