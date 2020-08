Ferragosto: i luoghi d'arte aperti in Toscana

(ANSA) - PISTOIA, 13 AGO - Tra i luoghi d'arte aperti per Ferragosto in Toscana figurano anche, a Lucca Villa Guinigi e Palazzo Mansi, così come molti dei musei, aree archeologiche e monumenti della Direzione regionale musei della Toscana.

In particolare si ricorda che per visitare il Museo nazionale di Villa Guinigi (orario dal martedì al sabato 12-19:30) è obbligatoria la prenotazione, non necessari invece per Palazzo Mansi, che è a ingresso con visite accompagnate (dal martedì al sabato alle 12, 13,14, 15, 16, 17, 18.

A Pistoia, per il fine settimana di Ferragosto aperti il Museo Civico di arte antica, quello dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del contemporaneo di Palazzo Fabroni, il Battistero di San Giovanni in Corte, il Campanile di piazza Duomo, il Palazzo De' Rossi, la Fortezza Santa Barbara, Pistoia Sotterranea e le chiese del centro storico. Aperte anche le Sale Affrescate del Palazzo comunale che ospitano la mostra Victor Aldo de Sanctis. In particolar epoi i musei civici d'arte antica in Palazzo Comunale, dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del contemporaneo di Palazzo Fabroni oltre alla mostra 'George Tatge Il colore del caso', saranno aperti con ingresso gratuito e nel giorno di Ferragosto anche in orario serale.

Aperti inoltre a Firenze il Parco di Pratolino e Palazzo Medici Riccardi di cui sarà visitabile il percorso museale e con prenotazione obbligatoria, la mostra 'Peterson - Lavine Come as you are Kurt Cobain and the Grunge Revolution' . Visitabile anche nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi la mostra 'Tutankhamom | Viaggio verso l'eternità'. (ANSA).