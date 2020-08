Covid, 22 nuovi casi, età media 38 anni

(ANSA) - FIRENZE, 11 AGO - In Toscana sono 10.674 i casi di positività al Coronavirus, 22 in più rispetto a ieri (20 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). I nuovi casi hanno un'età media di circa 38 anni. I test eseguiti hanno raggiunto quota 454.393, 2.972 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 535, mentre i guariti aumentano dello 0,1% e salgono a 9.002. Oggi non si registrano nuovi decessi che restano quindi 1.137 dall'inizio dell'epidemia.

A livello di territori, a Firenze si registrano 15 casi in più rispetto a ieri, a Pistoia, Lucca e Arezzo 2 in più, e 1 in più a Pisa. Complessivamente, 516 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne sono prive (+15 rispetto a ieri). Sono 1.618 (+32) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

I ricoverati nei posti letto Covid oggi sono complessivamente 19 (+2), e 1 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

