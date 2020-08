Toscana, +23 casi Covid, focolai vacanze

(ANSA) - FIRENZE, 08 AGO - Due focolai Covid di rientro da vacanze sono stati scoperti in Toscana nell'ambito dei 23 nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di quattro pazienti del Valdarno aretino rientrati dalla Grecia e di altri quattro, abitanti nel Senese, rientrati dalla Croazia.

Si tratta di giovani italiani rientrati da periodi trascorsi all'estero al termine dell'anno scolastico.Ora i positivi trovati in Toscana salgono a 10.583 casi. Tra questi sono guariti 8.989 persone (125 guariti clinici e 8.864 guariti virali, con doppio tampone negativo), mentre i decessi sono invariati a 1.137 unità (nessuno nelle ultime 24 ore). Gli attualmente positivi sono 457 (+5,1% su ieri) di cui 442 in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+25 unità su ieri, +6%) e 15 ricoverati in ospedale (meno tre nel totale ma uno si è aggravato ed è ora in terapia intensiva). Ci sono inoltre 1.488 persone (-10 su ieri) le persone non positive ma anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. E intanto ben 70 cittadini di Borgo San Lorenzo (Firenze), nel cluster Covid che si è acceso nel Mugello, sono stati posti 'in un colpo solo' in isolamento dopo aver avuto, nei giorni scorsi, contatti con una parrucchiera risultata positiva. La paziente, secondo la Asl Toscana Centro, è risultata positiva alcuni giorni fa, e i suoi contatti stretti sono stati messi in isolamento da due giorni. I cittadini in isolamento stanno eseguendo il primo tampone, e anche coloro che nel frattempo sono partiti per le vacanze saranno posti in quarantena: in tal caso, il periodo di isolamento sarà trascorso nel luogo di vacanza, e sarà avvisata la Asl competente per il territorio. Il secondo tampone sarà eseguito alla fine del periodo di 14 giorni di isolamento. Individuato un cluster familiare di "Covid-19" nel comune di Barga (Lucca): riguarda, spiega la Asl Toscana Nord Ovest, una donna marocchina trovata positiva al Coronavirus ieri a seguito di alcuni sintomi e di altri quattro suoi connazionali, la cui positività è stata riscontrata oggi. Tutti, riferisce sempre la stessa Asl, erano comunque già stati messi in isolamento domiciliare. L'Asl, insieme al Comune di Barga, sta concludendo l'azione di monitoraggio e controllo sui contatti stretti e ha messo in atto tutte le azioni necessarie per circoscrivere il cluster e contrastare, quindi, l'espandersi del contagio.