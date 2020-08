Concerto inaugurale di Time in Jazz su nave Sardinia Ferries

(ANSA) - GOLFO ARANCI, 07 AGO - Sardinia Ferries e Time in Jazz: si terrà il 9 agosto, a bordo della motonave Mega Express Two, il concerto di inaugurazione del Festival internazionale ideato e diretto da Paolo Fresu. Il live in mezzo al mare sulla tratta Livorno-Golfo Aranci è con "Piano a bordo": Daniele Longo, al pianoforte, dialoga con Debora Mancini per dar voce attraverso le letture di brani tratti dalle loro opere a Marcello Fois, Michela Murgia, Bill Holm, Alessandro Baricco, Omero, Francesco Piccolo e Istavan Orkeny.

Un progetto poetico e originale che dà il via alla 33/a edizione della manifestazione che fino al 16 agosto ospita nomi come Rita Marcotulli, Daniele Silvestri, Fabio Concato, Cristina Zavalloni, Antonello Salis, lo stesso Fresu. Quella tra Sardinia Ferries e Time in Jazz è una partnership consolidata, che si rinnova per il quindicesimo anno consecutivo. "Sardinia Ferries si riconosce negli ideali di Time in Jazz che, oltre alla musica, all'arte e alla letteratura, porta sulle scene importanti valori, tra cui la tutela del patrimonio naturale, artistico e culturale della Sardegna, esaltandone le ricchezze e le singolarità turistiche e ambientali", sottolinea Cristina Pizzutti, - responsabile marketing e comunicazione della compagnia marittima - L'appuntamento musicale di quest'anno sarà discreto, delicato e poetico, e accompagnerà i passeggeri nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e delle misure anti-contagio" (ANSA).