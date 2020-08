Scontro tra moto nel Pisano, muore 32enne

(ANSA) - PISA, 06 AGO - Un uomo di 32 anni è morto stamani a causa di un incidente stradale verificatosi in località Mortellini, lungo l'Aurelia tra Pisa e Livorno. La vittima, di nazionalità dominicana, viaggiava in direzione Livorno in sella a una moto che si è scontrata con un'altra motocicletta, condotta da una donna rimasta ferita: è stata trasferita in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri. Un terzo motociclista pochi istanti dopo ha tamponato un'auto che si era fermata per prestare i primi soccorsi restando lievemente ferito.

Nel tratto interessato dall'incidente l'Aurelia è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. (ANSA).