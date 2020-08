Coronavirus: Toscana; 11 nuovi casi e un decesso

(ANSA) - FIRENZE, 04 AGO - In Toscana sono 10.519 i casi di positività al Coronavirus, 11 in più rispetto a ieri. Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 89 anni, in provincia di Grosseto. I guariti sono 3 in più e raggiungono quota 8.977. I tamponi eseguiti sono complessivamente 434.741, 2.673 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 405. Sono in tutto 1.137 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

A livello di territori si registrano 2 casi in più a Firenze, 4 in più a Prato, 1 in più a Lucca, a Livorno 2 in più, e 2 in più anche a Grosseto. Complessivamente, 387 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o ne sono privi. Sono 1.340 (+42) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

I ricoverati nei posti letto Covid oggi sono 18 (1 in più rispetto a ieri) e nessuno in terapia intensiva. Le persone complessivamente guarite sono 8.977 (+3). (ANSA).