Fellini: Terme Chianciano,suo ricordo auspicio ripartenza

(ANSA) - CHIANCIANO TERME (SIENA), 01 AGO - "L'estate 2020, quella della ripartenza, sarà dedicata a Federico Fellini nel centenario della nascita: ricordiamo così il maestro che proprio nel parco dell'Acqua Santa ambientò 8 e1/2 rievocando un passato che ci auguriamo possa essere anche il nostro futuro".' Lo ha detto Mauro Della Lena, direttore generale delle Terme di Chianciano (Siena), al taglio del nastro della mostra fotografica 'Chianciano, le Terme nella magia del cinema di Fellini'.

"C'è una grande voglia di tornare a vivere e a Chianciano Terme lo si può fare in maniera giusta - ha detto Della Lena - perché si può unire l'aspetto della cura del benessere fisico a quello del turismo che qui ha delle eccellenze straordinarie, dai siti Unesco ai luoghi che Fellini prediligeva per le sue vacanze". "Siamo ripartiti i primi di giugno con molto coraggio e da allora abbiamo iniziato a ricevere richieste di informazioni e prenotazioni - ha aggiunto parlando della ripartenza delle terme nel post lockdown -. Anche se luglio non è stato ancora all'altezza delle annate precedenti e' stato un buon mese. E per agosto e settembre siamo fiduciosi anche se le prenotazioni per questo clima di paura che ancora c'è arrivano sotto data ma siamo fiduciosi". (ANSA).